«Мертвое озеро»: Евгений Цыганов раскроет убийство дочери олигарха в новом сериале

Телеканал ТВ-3 готовится представить своим зрителям сериал «Мертвое озеро», в котором снялись культовые актеры современного кино: Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Сергей Бондарчук, рэпер Скруджи.

Главную роль — депрессивного следователя, страдающего от навязчивых мыслей о самоубийстве, — сыграл Евгений Цыганов. По сюжету ему доверяют расследование умершей при загадочных обстоятельствах дочери олигарха.

Действие разворачивается в небольшом северном городке с мрачной таинственной атмосферой. По стилистике мистический детектив напоминает сериалы «Перевал Дятлова» и «Эпидемия», которые стали самыми заметными картинами на телевидении в уходящем году.

Стоит добавить, что премьерный показ «Мертвого озера» состоялся на кинофестивале «Движение», который проходил в Омске, и получил высокую оценку и зрителей, и критиков.

Канал ТВ-3 начнет демонстрацию сериала «Мертвое озеро» 7 декабря в 19:30 по московскому времени.

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