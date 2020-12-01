Валентина Рубцова придумала подработку на случай трудных времен

Звезда популярного сериала «СашаТаня» уверена, что в любой ситуации главное — не опускать руки.

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова сегодня популярна и знаменита, но она прекрасно помнит времена, которые можно назвать далеко не самыми благополучными. В эти моменты, говорит актриса, главное не опускать руки, а еще найти занятие, которое поможет заработать.

Всем своим коллегам, которые сегодня из-за пандемии оказались в тяжелом финансовом положении, Рубцова советует набраться терпения.

«Все пройдет и это тоже. Я знаю, что такое быть без денег, когда кажется, что впереди нет никакого просвета. Все это мы проходили. Но, поверьте, это не навсегда», — рассуждает актриса. View this post on Instagram A post shared by Валентина Рубцова (@yalav)

Сейчас Рубцова занята на съемках, но тоже не берется прогнозировать, будет ли следующий проект.

«Если съемки снова прервутся, хотя я стараюсь гнать от себя эту мысль, буду искать новое занятие. Жизнь ведь продолжается. Могу, например, давать уроки детям, или еще что-нибудь. Одно знаю точно: это занятие будет связано с творчеством», — призналась «ФАН» звезда «Универа».

Ранее Татьяна Рубцова удивила поклонников снимком без макияжа. Многие отметили, что актриса почти не стареет, сообщает сайт argumenti.ru.