«Митяй в полном порядке»: Добрынин из «Сватов» показал третью красавицу-жену и детей

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился красивый кадр, на котором можно увидеть, пожалуй, самого харизматичного актера из картины — легендарного Митяя. Его роль, как известно, исполнил Николай Добрынин.

На снимке актер запечатлен со своими самыми близкими людьми — супругой, дочкой и сыном. Рядом с ним на фотографии его красавица-жена Екатерина Комиссарова, а также дети. Дочь от Комиссаровой — Нина Добрынина. Девочке в этом году исполнилось 12 лет.

«Хороший артист. Счастья вашей семье», «Митяй в полном порядке», «Какие у вас красивые дети. А жена просто само очарование. Невероятная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Николая Добрынина есть также сын Михаил. Его он воспитывал до шестнадцати лет. Это ребенок его второй жены Анны Тереховой, дочери «Миледи» Маргариты Тереховой от предыдущих отношений. В этом году Михаилу исполнилось уже 33 года.

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