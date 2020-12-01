«Я изменяла»: Оксана Лаврентьева сделала неожиданное признание

Основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева стала гостьей YouTube-шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце. Во время интервью бизнесвумен сделала чистосердечное признание. Женщина вспомнила, как однажды одновременно встречалась с двумя мужчинами, которые были лучшими друзьями и к тому же тезками. Оба Александра, как полагает Оксана Лаврентьева, ни о чем не догадывались.

«В моей жизни был такой момент… Я изменяла», — призналась бизнес-леди Агате Муцениеце.

Тогда Лаврентьевой казалось, что она безумно влюблена в обоих парней. Сейчас она называет те отношения кошмаром и бредом.

«Я поняла, что это очень много боли для тех людей, которым ты изменяешь. Это очень неудобно, ведь приходится постоянно врать. И конечно, это кармически плохо и неправильно», — сказала Оксана Лаврентьева.

С тех времен бизнесвумен пересмотрела свои взгляды, и сейчас подобное поведение для нее неприемлемо. Оксана дала понять, что не будет мириться с изменами в своей семье.

Когда однажды супруг Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин, еще в начале романа неосторожно и чисто гипотетически сказал ей, что может случайно улечься другой. Оксана призналась, что после этого разговора почти полгода отношения между нею и Цыпкиным были напряженными.

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