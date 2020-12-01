Работник Букингемского дворца признался, что крал королевские вещи для продажи в Интернете

Скандал в Букингемском дворце! Помощник по кейтерингу, работавший на британскую королевскую семью, признался, что крал медали и фотографии из лондонской резиденции Елизаветы Второй.

Как передает BBC, 37-летний Адамо Канто признал себя виновным в Вестминстерском мировом суде по трем пунктам обвинения в краже в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020-го. Сейчас мужчина ожидает приговора и временно освобожден под залог.

Известно, что полиция обнаружила у в его квартире немало украденных вещей. 37 из них он выставил на продажу в Интернете, оценив предметы на сумму от 10 до 100 тысяч фунтов стерлингов, что гораздо ниже их реальной стоимости.

Сообщается, что во время пандемии полномочия Канто во дворце расширили. Он стал отвечать не только за еду, но и за уборку, а это дало ему доступ ко многим помещениям, где хранились ценные вещи. Пользуясь новыми возможностями, работник украл, к примеру, фотоальбом королевского государственного банкета в честь визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, а также официально подписанные фотографии герцога Сассекского и герцога и герцогини Кембриджских.

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