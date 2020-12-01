Семейные узы: 38-летняя Арнтгольц поделилась редким кадром с сестрой-близняшкой Ольгой

Татьяна Арнтгольц никогда не скрывала тот факт, что очень привязана к своей сестренке-близняшке. Ольга также стала актрисой. Они вместе приехали покорять Москву из родного Калининграда, где до сих пор живут родители девушек. Татьяна часто отпускает одиннадцатилетнюю Машу (дочка Арнтгольц от актера Ивана Жидкова. — Прим. ред.) проведать бабушек и дедушек. Дело в том, что родители экс-супругов живут неподалеку друг от друга. Близкие Жидкова также обосновались в Калининграде. Таким образом, Маша за лето успевает навестить бабушку и дедушку, как со стороны мамы, так и отца.

В отличие от Татьяны, Оля в кино снимается реже. Обе девушки о личной жизни распространяться не привыкли. С первыми мужьями они развелись. Татьяна ушла от Ивана Жидкова, родив ему дочь Машу. А Ольга рассталась с Вахтангом Беридзе. У знаменитости есть дочь Анна и сын Аким, наследника она подарила новому возлюбленному.

Экс-возлюбленная Ивана Жидкова редко публикует в личном микроблоге снимки с сестрой-двойняшкой. Однако на одной из фан-страничек Татьяны Арнтгольц появился кадр, который ранее сама звезда размещала в личном профиле. На нем аткриса позирует с самым близким для нее человеком, своей сестрой.

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