«Маме вручили премию Станиславского»: Корчевников поздравил родительницу с наградой

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников в Instagram сообщил, что его мать Ирина Леонидовна стала обладательницей престижной премии имени Станиславского в номинации «Служение театру».

Женщина получила диплом за преданное служение театру: в Московском художественном театре, театре кукол имени Образцова и музее МХАТ.

«Какая прекрасная новость. Поздравляем вашу маму с таким признанием», «Ваша мама — невероятная женщина. Очень радуемся за нее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Бориса Корчевникова — заслуженный работник культуры России. С 1973 года она работала во МХАТе имени Чехова. Сначала заместителем главного инженера, потом помощником Олега Ефремова. После заместителем директора. С 2000 года была директором музея МХАТа. Кстати, в 2017 году женщина получила еще одну престижную награду — орден Почета.

Смотрите также: