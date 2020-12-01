Потери пандемии: «Мосфильм» недосчитался почти ста миллионов рублей

Коронавирус сильно ударил по киноиндустрии. Кинотеатры и театры несут колоссальные убытки. Многие артисты жалуются на отсутствие работы и финансовые трудности. Сказался карантин и на «Мосфильме».

Как признался генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров в интервью NEWS.ru, по его предварительным подсчетам «Мосфильм» только за время весеннего локдауна потерял примерно 100 миллионов рублей.

«Думаю, где-то миллионов сто мы потеряли за время карантина. Но это не точная цифра, мы еще не подсчитывали убытки» , — называет сумму Шахназаров.

Он надеется, что скоро ситуация начнет выравниваться. Конкретно «Мосфильму» на сегодняшний день почти удалось вернуть студийные доходы на прежний уровень. При этом многие подразделения киноконцерна все еще не работают. Например, закрыт музей студии, хотя желающих его посетить достаточно много.

На трудности жалуются и российские звезды. Многие актеры признаются, что вынуждены продавать зарубежную недвижимость или тотально экономить. Например, победитель «Голоса-7» Петр Захаров не смог платить за ипотечную квартиру и теперь банк требует выставить жилье на продажу.

Обычно Новый год — горячее время для артистов, но так как в этом году многие решили отменить корпоративы, придется еще сильнее затянуть пояса.

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