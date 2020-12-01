«Мы пришли на ярмарку есть пирожки»: в первый день зимы Нетребко с мужем прогулялась по Красной площади

Звезда мировой оперы Анна Нетребко накануне была награждена премией К.С.Станиславского. Церемония вручения проходила в Большом театре, куда дива отправилась в компании подруг и коллег. Для торжества Анна выбрала черное платье в пол, с рукавами и юбкой из фатина, которое визуально добавило роста и сделало фигуру певицы еще безупречнее.

А в первый день зимы Анна Нетребко вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым отправились на прогулку по Красной площади. Звезда облачилась в разноцветный пуховик, и, накинув капюшон, рассказала:

«Мы пришли на ярмарку есть пирожки. Ни ярмарки, ни пирожков. Я так надеялась, что хоть здесь будет ярмарка, но ее в этом году нету», — с сожалением отметила Нетребко.

К слову, многие мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, были отменены. Виной всему — пандемия коронавируса. В столице Австрии, где проживает Анна Нетребко, также закрыты все заведения общепита и театры.

Смотрите также