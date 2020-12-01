«Что за дедулька?»: поклонники не узнали исхудавшего Олега Меньшикова, вышедшего в свет после болезни

Известный артист и художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков вместе с супругой стали участниками светского мероприятия, посвященного открытию ГУМ-катка в Москве.

Несколько снимков, сделанных во время праздника, в своем Instagram разместила Татьяна Михалкова. На первом кадре в галерее она позирует вместе с Олегом Меньшиковым, а на восьмом фото в подборке запечатлен один Олег Евгеньевич. Артист лучезарно улыбается, но при этом держит в руках трость, сейчас он может передвигаться только с опорой на нее.

Пользователи заявили, что не сразу узнали в пожилом мужчине звезду экрана, искрометно исполнившего роль Костика в фильме «Покровские ворота».

«Я вообще его не узнала сначала, подумала, что за дедулька», «Я надеюсь, Олег Меньшиков с тростью только для красоты?», «Надеюсь, у него все хорошо. Такое время сейчас, прямо «чистка» — целое поколение уходит», «Что с нашим любимым актером? Я даже не сразу узнала. Как постарел и похудел», — обсуждают поклонники.

Стоит отметить, что это было первое появление Олега Меньшикова на публике после недавней болезни. В ноябре театр Ермоловой отменил все спектакли с участием 60-летнего Олега Евгеньевича.

больше по теме Заболел накануне шестидесятилетия: Меньшиков не выйдет на сцену театра имени Ермоловой

По инсайдерской информации, артист перенес операцию. Не исключено, что она была связана с травмой ноги, которую именитый актер получил год назад.

Смотрите также