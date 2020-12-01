«Будут еще туфельки»: Бузова в синем топе и кожаной мини-юбке сверкнула стройными ногами

Ольга Бузова вышла в финал шоу «Ледниковый период». Ее поддержали сразу несколько звезд, включая члена жюри проекта Татьяну Навку. Девушка выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и всегда искренне, часто со слезами, переживает за судьбу своего дуэта на льду.

Но помимо «Ледникового периода» у Бузовой в плотном графике множество съемок. На очередную из них поющая телеведущая облачилась в довольно легкий аутфит — миниатюрный топ и кожаную юбку.

«Покажу вам образ. Будут еще туфельки», — покрутилась перед зеркалом модница.

Позже девушка добавила к аутфиту украшения – актуальную в этом сезоне массивную цепь, а также синий жакет.

К слову, не так давно в семье Ольги Бузовой произошла трагедия. У ее младшей сестры Анны случился инсульт. Но все обошлось благополучно, девушка восстановилась и теперь активно проходит курс реабилитации. Бузова-старшая окружила сестренку повышенным вниманием и одарила щедрыми подарками.

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