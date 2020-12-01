«Басте все до лампочки»: Разин осудил рэпера за концерт в ледовом дворце Санкт-Петербурга

Как отметил продюсер, ему тоже предлагали выступить в городе на Неве, но он наотрез отказался.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин нелестно высказался в адрес рэпера Басты, который провел концерт при большом скоплении людей в ледовом дворце Санкт-Петербурга. Как считает певец, рэпер должен был отменить выступление.

По словам Разина, ему также предлагали спеть в городе на Неве. Организаторы, как он заверил, планировали продать три тысячи билетов, но он наотрез отказался, потому что не захотел подвергать опасности людей. Как заметил Разин, от выступления он отказался в знак солидарности с населением России.

«Организаторы мне говорили: «Андрей Александрович, вы должны радоваться, что вам позволили продать три тысячи билетов!». А я им ответил: «Да вы посмотрите по телевизору, что с людьми делается! О каких концертах может идти речь? Если кто-то из зрителей заразится, это же будет на моей совести!». Если Басте это все до лампочки, то мне нет!»

Андрей Разин

Ранее широкий общественный резонанс вызвал концерт Басты в Санкт-Петербурге при десяти тысячах зрителей на трибунах. Сам рэпер заявил, что никакие санитарные правила не были нарушены, а ему просто завидуют, сообщает «Собеседник».

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