«Несете чушь»: фанаты Бузовой раскритиковали Губерниева, который нелестно высказался о певице

Фанаты певицы Ольги Бузовой оставили массу нелестных комментариев в адрес спортивного журналиста Дмитрия Губерниева под постом фигуриста Дмитрия Соловьева.

Олимпийский чемпион ранее опубликовал видео с певицей Ольгой Бузовой, с которой он выступает в шоу «Ледниковый период». Он заявил, что их опять номинировали. В то же время Соловьев заметил, что в жизни, как и в спорте, бывают взлеты и падения. «Я не могу назвать попадание в номинацию падением, но в какой-то степени — это дополнительный нерв», — заметил, в частности, он.

В комментариях Дмитрий Губерниев похвалил фигуриста, но нелестно отозвался о его партнерше по «Ледниковому периоду». «Ты классный и уверенный, но партнерша тянет тебя назад. Нет развития», — сказал журналист.

«Это шоу, где любой артист показывает свои умения, а фигурист возможность владеть партнером и взаимодействовать. Я думаю, что Дмитрий доказал, что его ничто не тянет вниз. Это всего лишь шоу и приятный опыт. Смешно читать от вас такие глупости. Вроде комментатор, а несете чушь! Да и смотрю эта желчь от вас в каждых комментариях исходит», «Он делает вид, что его не задевают комментария подписчиков в его адрес. Типа, что хочет, то и пишет, «глумясь над нами», а по факту выглядит глупо», — отметили пользователи.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев уже в ближайшем выпуске могут покинуть «Ледниковый период». Отметим, что шоу идет на Первом канале и пользуется огромной популярностью у телезрителей.

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