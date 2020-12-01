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«Поспать немножечко»: Стеша Маликова в белоснежной шубке из эко-меха прилегла на лестнице бутика

20-летняя наследница музыканта активно занимается закупкой материалов для новогодней коллекции одежды.

«Поспать немножечко»: Стеша Маликова в белоснежной шубке из эко-меха прилегла на лестнице бутика
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

В этом году 20-летняя дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания запустила свой бренд женской одежды. Девушка признавалась, что давно мечтала об этом, и именно в период самоизоляции перешла от слов к делу. Наряды, которые выпускает Маликова под своим именем, она придумывает сама.

Сейчас Стеша работает над созданием новогодней коллекции нарядов. И накануне она отправилась за покупками – ткани, фурнитуру и прочие необходимые материалы для пошива девушка закупает лично. Но так устала, что решила отдохнуть и выбрала неожиданное для этого место — лестницу в бутике.

«Прилегла поспать немножечко, не дали», — подписала видео девушка.

К слову, Стеша не пожалела свою белоснежную плюшевую шубку Тедди, в которой расположилась на лестнице. Модница лишь небрежно подобрала подол наряда и продолжила сидеть на лестнице.

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