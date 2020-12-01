«На тренировочку!»: невестка Орбакайте в бежевых велосипедках похвасталась идеальным прессом

23-летняя модель Алена Краснова замужем за сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, но пока не торопится обзаводиться наследниками — каждый из них строит карьеру. Внук Пугачевой — музыкальную, его жена — модельную.

Алене Красновой, востребованной фотомодели, важно поддерживать свою фигуру. И девушка не жалеет сил. Например, в самоизоляции, которую пара провела на бывшей даче Примадонны, Алена занималась йогой ежедневно. Кроме того, красавица регулярно занимается фитнесом. Она показала одну из своих домашних тренировок.

«На тренировочку!» — подписала видео Краснова.

Невестка Орбакайте для занятий спортом выбрала хлопковый кроп-топ белого цвета и нюдовые велосипедки. Девушка засветила идеальный пресс — на зависть хейтерам и к восхищению поклонников.

К слову, еще одна медийная персона, ведущая Юлия Барановская тоже регулярно тренируется дома.

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