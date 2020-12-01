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«Максим так хохотал»: Резник два года подряд в день рождения Галкина просил денег у Пугачевой

По словам поэта-песенника, Примадонна никогда от него не отворачивается и всегда помогает финансово.

«Максим так хохотал»: Резник два года подряд в день рождения Галкина просил денег у Пугачевой
Алла Пугачева и Илья Резник. Фото: Globallookpress.com

Поэт Илья Резник заявил, что два года подряд в день рождения юмориста Максима Галкина обращался за финансовой помощью к его жене Примадонне отечественной эстраде Алле Пугачевой. По его словам, в самый трудный момент исполнительница всегда приходит ему на помощь, что вызывает у него огромное к ней уважение.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

По словам Резника, в этом году летом он оказался с женой Ириной в Крыму. У него не было с собой необходимых денег и лекарств. Тогда он набрал номер Пугачевой. Причем это случилось в день рождения Галкина. Кстати, год назад Резник также в день рождения юмориста по какому-то совпадению просил денег у Пугачевой.

«Максим так хохотал, когда мы в его день рождения позвонили второй год подряд. Говорит: «Пусть это станет доброй ежегодной традицией, мы будем присылать вам деньги в мой день рождения!»

Илья Резник

Ранее Резник отмечал, что артистам в период безденежья надо продать свои виллы на Лазурном берегу. По его словам, простым людям в этой ситуации приходится еще сложнее, сообщает «Собеседник».

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