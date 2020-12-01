Экс-звезда «Дома-2» Саша Черно показала двухэтажный особняк, в который переехала с семьей

Девушка вместе с мужем Иосифом Оганесяном и его родителями перебралась ближе к природе.

В последнюю неделю ноября бывшие участники телестройки «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян перевозили вещи. Пара решила сменить жилплощадь, значительно расширив ее. Они переехали в двухэтажный особняк в пригороде столицы. Пока это съемное жилье, но девушка не исключает, что в скором времени они обзаведутся собственной недвижимостью.

Широко справив новоселье в кругу друзей, девушка решила показать, как выглядит их с мужем новое жилье. Она сняла видеоролик, в котором проанонсировала сериал о своей жизни. Черно давно обещала фанатам показывать больше своего быта и отношений внутри семьи, и для этого даже они с Оганесяном перевезли его родителей.

Напомним, что Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули проект в сентябре спустя четыре года участия в нем. За это время молодые люди нашли друг друга, сыграли свадьбу и стали родителями. Малышу Стефану уже четыре месяца.

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