«Я не вышла замуж»: дочь Ирины Хакамады подтвердила расставание с бойфрендом

По словам Марии, не нужно верить в то, что пишут в желтой прессе.

Дочь политика Ирины Хакамады Мария Сиротинская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где главной героиней была ее мать, подтвердила расставание со своим бойфрендом. Артем — актер театра, в котором 23-летняя девушка играет.

«Я не вышла замуж. Я наоборот разошлась со своим бойфрендом. И это правда. То, что пишут в желтой прессе — в это верить просто нельзя. На самом деле так и есть — я разошлась». Мария Сиротинская

Хакамада в это время перебила дочь и добавила: «Не пересказывай. Там пишут многое».

Как отметила Мария Сиротинская, она всегда будет любить свою маму. «Она самый искренний человек для меня. Я хочу постоянно работать. Я на кружках печатаю рисунки. Делаю яркие рисунки. Также я играю в театре. Роль принцессы в одном спектакле», — заметила девушка.

Напомним, что от первого мужа сокурсника Валерия Котлярова Ирина Хакамада в 1978 году родила сына Даниила. Маша стала вторым ребенком в ее семье.

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