«Наивно нырнула в отношения»: Ирина Хакамада высказалась о своем четвертом муже

Как отметила политик, финансовый консультант Владимир Сиротинский не отличается от других ее мужчин.

Политик и экономист Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем четвертом браке с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским.

«Я наивно нырнула в свои очередные отношения. Я наивная и одновременно мудрая. Уже через два-три года было понятно, что он очередной бабник. Но это не моя проблема. Все мои мужчины были очень интересны. Они нравились и другим девушкам. Они не могли устоять перед другими дамами. Я, конечно, нарушаю сейчас имидж вашей романтической передачи, но это так».

Ирина Хакамада

Как отметила Хакамада, у них с Сиротинским в союзе родилась дочь. Солнечный ребенок Маша. «Я переборола этот страх за дочку. Врачи нам сразу сказали о диагнозе. Но мы понимали, что это наш последний шанс. Я была уже очень в возрасте. Позже бы не родила. Мы просто стали любить себя. Если себя не полюбишь, то не дашь ребенку этой энергии для жизни», — заявила она.

Напомним, что от первого мужа сокурсника Валерия Котлярова Ирина Хакамада в 1978 году родила сына Даниила. Маша стала вторым ребенком в ее семье.

Смотрите также: