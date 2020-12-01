«Он с любовницами уезжал на моих глазах»: Ирина Хакамада ушла от третьего мужа из-за измен

Политик и экономист Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем неудачном браке. Она была замужем за бизнесменом Дмитрием Сухоненко.

«Мы познакомились на бирже. Я была исполнительным директором этой биржи. Ему что-то от меня было надо. Но я ему сначала отказала. Он был сильным и красивым мужчиной. В итоге все это вылилось в гражданский брак. Вместе мы были шесть лет. Он сразу предложил модель свободного брака. Мы не разу вместе, к примеру, не отдыхали. Не справляли вдвоем Новый год. Он с любовницами уезжал на моих глазах. Я прямо из окошка дома видела, как они садились в автомобиль. Я со временем ушла от него. Он расстроился. Ему удобно было жить с депутатом».

Ирина Хакамада

Как считает Хакамада, в личных отношениях на самом деле нет предательства. «Или есть любовь или нет. Я первой сказала ему, что нам надо разойтись. Он меня не любил», — заявила она.

Напомним, что от первого мужа сокурсника Валерия Котлярова Ирина Хакамада в 1978 году родила сына Даниила. Также у нее есть дочь от четвертого брака с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским.

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