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Зимний стиль: Тодоренко в шубке Тедди молочного цвета отправилась за покупками

С началом зимы многие звезды поспешили утеплиться.

Зимний стиль: Тодоренко в шубке Тедди молочного цвета отправилась за покупками
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Наступление календарной зимы стало поводом для многих звезд пополнить свой гардероб верхней одеждой по сезону. Например, Анна Нетребко уже успела выгулять свою роскошную шубку бордового цвета с английским воротником.

Не теряют популярности и шубы из эко-меха, так называемые «чебурашки» или плюшевые Тедди. У многих модниц не одна, и даже не две модели актуальной верхней одежды. Вот и телеведущая Регина Тодоренко выгуляла свою удлиненную шубку молочного цвета.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Телеведущая отправилась за покупками, облачившись в безразмерный вязаный свитер и прямые брюки, а поверх накинула шубку Тедди. Поклонники аутфит модницы оценили:

«Красавица», «Браво, Регина», «Какая же милая, девочка Регина!», «Вауу!!», — пишут в комментариях.

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