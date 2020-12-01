Зимний стиль: Тодоренко в шубке Тедди молочного цвета отправилась за покупками

Наступление календарной зимы стало поводом для многих звезд пополнить свой гардероб верхней одеждой по сезону. Например, Анна Нетребко уже успела выгулять свою роскошную шубку бордового цвета с английским воротником.

Не теряют популярности и шубы из эко-меха, так называемые «чебурашки» или плюшевые Тедди. У многих модниц не одна, и даже не две модели актуальной верхней одежды. Вот и телеведущая Регина Тодоренко выгуляла свою удлиненную шубку молочного цвета.

Телеведущая отправилась за покупками, облачившись в безразмерный вязаный свитер и прямые брюки, а поверх накинула шубку Тедди. Поклонники аутфит модницы оценили:

«Красавица», «Браво, Регина», «Какая же милая, девочка Регина!», «Вауу!!», — пишут в комментариях.

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