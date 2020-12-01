«Была на учете в психиатрической больнице»: экс-возлюбленная второго мужа Хакамады покончила с собой

Политик и экономист Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором неудачном браке. На протяжении двенадцати лет она была замужем за бизнесменом Сергеем Злобиным.

«Мы были вместе 12 лет. Всякое бывало в нашей жизни. К примеру, его бывшая жена покончила с собой. Она была на учете в психиатрической больнице. Бабушка ее там же состояла. Это вот такая генетика. Тяжело тогда и мне было. Но у нас были счастливые годы. Хотя денег не было. Получали по 100-120 рублей в месяц». Ирина Хакамада

Как отметила Хакамада, в какой-то момент у них с мужем не осталось чувств друг к другу. «Кончилась у нас любовь. Злобин влюбился в другую девушку. У них был общий ребенок и они были счастливы», — заявила политик.

Напомним, что от первого мужа сокурсника Валерия Котлярова Ирина Хакамада в 1978 году родила сына Даниила. Также у нее есть дочь от четвертого брака с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским.

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