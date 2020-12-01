Сумки, пальто, сапоги: экс-жена Эмина распродает свой люксовый гардероб

В этом году, как никогда прежде, стали актуальны звездные барахолки. На специальной онлайн-платформе отечественные селебрити размещают вещи из своего гардероба, которым уже не место в шкафу. Среди активных продавцов замечены Филипп Киркоров, Настасья Самбурская, Елена Темникова, Анастасия Стоцкая, Алена Краснова, рэпер Элджей.

В полку звездных продавцов прибыло. Накануне бывшая возлюбленная Эмина Агаларова, модель Алена Гаврилова решила расстаться сразу с несколькими люксовыми вещами «в отличном состоянии». Так, среди лотов замечены сумочка Chanel, пальто MaxMara, сапоги Hermes и многие другие брендовые элементы гардероба.

Модель решила сильно не дешевить. Скидки на вещи от Гавриловой не превышают 50-60%. Размер обуви красавицы — 39,5, а одежды — от 44 до 48 российского.

Напомним, что в этом году Алена Гаврилова и Эмин Агаларов расстались. Пара воспитывает дочку Афину. И мама, и папа уделяют девочке много внимания.

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