Были счастливы: Эмин поделился редкими кадрами с экс-женой, дочкой президента Азербайджана

Музыкант Эмин Агаларов поделился в личном блоге кадрами из личного архива, смонтировав из них ролик. Клип певец посвятил знаменательному событию — дню рождения его сыновей Микаилу и Али. Близнецы родились в первом браке звезды с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой.

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«Парни, будьте счастливы и здоровы. Пусть вы добьетесь в жизни того, чего сами захотите, а ваши родители всегда будут с вами. С днем рождения!!!» — написал Эмин.

На обнародованных фото бывшие супруги выглядят счастливыми, трудно представить, что этот союз вскоре разрушится.

Напомним, пара поженилась в 2006 году. На свадьбе, которая прошла в двух местах — в Баку и Москве — присутствовали первые лица государств и многочисленные знаменитости, включая Джорджа Буша. А в 2015-м Эмин и Лейла написали в своих блогах, что решили расстаться.

Затем последовал брак с моделью Аленой Гавриловой, но он продержался всего пару лет. В этом году и этот союз распался. В отношениях с русской девушкой у азербайджанского артиста родилась дочь Афина, сейчас малышке один год.

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