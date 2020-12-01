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«Я полюбила другого»: Хакамада призналась, что рыдала во время расставания с первым мужем

Как отметила политик, с сокурсником Валерием Котляровым ей просто стало неинтересно.

«Я полюбила другого»: Хакамада призналась, что рыдала во время расставания с первым мужем
Ирина Хакамада. Фото: Globallookpress.com

Политик и экономист Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с сокурсником Валерием Котляровым.

Ирина Хакамада с сыном
Ирина Хакамада с сыном. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я его, если честно, боялась. Он ввел меня в социальное общество. Я была до встречи с ним таким одиноким волком. Точнее даже волчонком на тот период своей жизни».

Ирина Хакамада

Как отметила Хакамада, их брак с Котляровым был неудачным.

«Я поступила в аспирантуру и мне с мужем стало просто неинтересно. Я еще тогда чуть не потеряла сына на третьем месяце беременности. Меня хотели отправить в академический отпуск, но я отказалась. На девятом месяце я сдавала экзамены и потом родила.

Мы расстались, когда сыну было три года. Я полюбила другого. Скрывать не буду. Мы оба рыдали при расставании. Но будущего у нас не было. Принцев нет на белом коне. Потом был второй брак, третий. Теперь четвертый. Но всем им до принца, как до Луны. Но сейчас все нормально, потому что я не ищу в мужьях принца», — заявила Хакамада.

Напомним, что от первого мужа Ирина Хакамада в 1978 году родила сына Даниила. Также у нее есть дочь от четвертого брака с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским.

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Валерий КотляровВладимир СиротинскийДаниил КотляровИрина ХакамадаПрограмма "Судьба человека"