Настоящая дива: Нетребко в бордовой шубке позировала на фоне Красной площади

Оперная певица накануне посетила церемонию вручения премии К. С. Станиславского в Большом театре.

Анна Нетребко в последние осенние выходные блистала на сцене Мариинского театра в постановке «Трубадур» вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. А сразу же после выступления отправилась в Москву, на церемонию вручения премии К.С.Станиславского, которая состоялась в Большом театре. Оперная дива удостоена награды «За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве».

Звезда выглядела бесподобно. Она облачилась в фатиновое черное платье, декорированное флористическим принтом. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры, а также визуально добавил роста. После церемонии Нетребко позировала на балконе Большого, откуда открывается панорама Красной площади.

Оперная дива для памятного снимка на фоне вечерних огней столицы утеплилась в бордовую шубку с английским воротником. И черный, и темно-красный, соответствующие цветотипу певицы, подчеркнули ее естественную красоту.

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