«Есть возможность продлить лето»: 47-летняя Север в купальнике похвасталась фигурой на отдыхе

Певица Елена Север в Instagram похвасталась своей идеальной фигурой. Звезда поделилась кадром с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Она находится в Дубае. Поражает форма 47-летней исполнительницы. У нее нет ни грамма лишнего веса. На снимке она запечатлена в купальнике.

«Как научиться не расстраиваться, когда рушатся планы? Просто радоваться тому, что есть здесь и сейчас! Тем более, когда есть возможность продлить лето, которого в сущности-то и не было! Приняла решение «не загоняться» по поводу незавершенной работы и интересных проектов, которые ждут в Москве, а просто запомнить каждый счастливый день здесь — на море». Елена Север

«Самый лучший выход», «Ну просто девушка», «Какая все-таки у вас прелестная фигурка. Желаем вам прекрасного отдыха», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Елена Север замужем за медиаменеджером, музыкальным продюсером и бизнесменом Владимиром Киселевым. В браке у них появились двое детей — Юрий и Владимир. Они профессиональные певцы, выступающие под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир.

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