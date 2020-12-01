«Я научу вас жить!»: Илана Юрьева из «Уральских пельменей» высмеяла блогеров

Как отметила звезда, скоро люди не смогут спокойно есть и спать без ее советов.

Артистка Илана Юрьева из «Уральских пельменей» в Instagram посмеялась над блогерами. Она поделилась кадром, на котором резко сменила имидж. Звезда, которая всегда была брюнеткой, вдруг в один миг стала блондинкой.

«Я — профессиональный Блохххер. Это есть моя профессия! И скоро вы не сможете жить, спать, есть, пить, работать, ну и так далее без моих советов! Я научу вас жить! Наконец-то! Скоро увидимся, а пока живите спокойно». Илана Юрьева

«Илана, вы стали похожи на Жанну Агузарову», «Прекрасно выглядите. Новая прическа вам к лицу», «Куда уж мы без этих блогеров», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илана Юрьева стала одним из лидеров «Уральских пельменей» после ухода из шоу Юлии Михалковой. Не так давно шоумены «Уральских пельменей» после полугодового застоя, вызванного пандемией, наконец-то вернулись к концертной деятельности. В частности, в родном Екатеринбурге прошло сразу несколько выступлений звезд.

Смотрите также: