«Верьте в любовь»: Дмитрий Исхаков отреагировал на поданное Полиной Гагариной заявление о разводе

О том, что Полина Гагарина не живет с мужем Дмитрием Исхаковым, в Сети заговорили еще в начале года. Позже догадки подтвердились. Хотя сама певица никаких комментариев относительно личной жизни не дает, все сказал ее муж, пока еще официальный. Дмитрий Исхаков подтвердил, что они с женой не вместе. А накануне он узнал, что Гагарина отнесла заявление в мировой суд, чтобы расторгнуть брак.

Дмитрий Исхаков, активно общающийся с подписчиками в своем микроблоге, посчитал нужным высказать свою позицию относительно действий его экс-возлюбленной. Он записал видеообращение.

«Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще думаю, что семья — это лучшее, что может произойти с человеком в его жизни, добрая и счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы!» — пожелал Исхаков.

Под видеороликом Дмитрий Исхаков подчеркнул: «Официальная позиция».

Напомним, что брак с фотографом Дмитрием Исхаковым стал для Полины Гагариной вторым. До него она состояла в отношениях с актером Петром Кисловым, но брак распался спустя три года. С Исхаковым они были вместе шесть лет. У Гагариной есть 13-летний первенец Андрей от первого мужа и трехлетняя дочь Мия от Исхакова.

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