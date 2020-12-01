«Возможно, вновь собирается замуж»: Жорин объяснил, почему Гагарина торопится развестись с Исхаковым

Адвокат Сергей Жорин не исключил, что певица Полина Гагарина в ближайшее время снова выйдет замуж. На это указывает, в частности, ее стремление, как можно скорее развестись с мужем — модным фотографом Дмитрием Исхаковым.

«Не исключено, что есть необходимость срочно развестись. Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года». Сергей Жорин

Как отметил Жорин, мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей. Таким образом вывод очевиден: Гагарина и Исхаков расстались полюбовно и не будут делить совместно нажитое имущество. Кроме того, не возникнет вопросов и о воспитании ребенка. Иначе к делу подключили бы районный, а не мировой суд, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Исхакова и Гагариной есть совместная дочь. Как отмечал фотограф, после расставания им с певицей удалось сохранить добрые отношения.

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