Секрет журнала Playboy: голые женщины как ширма для либеральных материалов
Видео
Дети звезд, которые подвергались травле подписчиков
Видео

«Возможно, вновь собирается замуж»: Жорин объяснил, почему Гагарина торопится развестись с Исхаковым

По его мнению, артистка хочет поскорее стать свободной.

«Возможно, вновь собирается замуж»: Жорин объяснил, почему Гагарина торопится развестись с Исхаковым
Сергей Жорин. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин не исключил, что певица Полина Гагарина в ближайшее время снова выйдет замуж. На это указывает, в частности, ее стремление, как можно скорее развестись с мужем — модным фотографом Дмитрием Исхаковым.

Полина Гагарина с мужем
Полина Гагарина с мужем. Фото: Globallookpress.com

«Не исключено, что есть необходимость срочно развестись. Возможно, артистка хочет поскорее стать свободной или вновь собирается замуж. Тем более, иск подан в конце года».

Сергей Жорин

Как отметил Жорин, мировой суд занимается разделом имущества до 50 тысяч рублей. Таким образом вывод очевиден: Гагарина и Исхаков расстались полюбовно и не будут делить совместно нажитое имущество. Кроме того, не возникнет вопросов и о воспитании ребенка. Иначе к делу подключили бы районный, а не мировой суд, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Исхакова и Гагариной есть совместная дочь. Как отмечал фотограф, после расставания им с певицей удалось сохранить добрые отношения.

Смотрите также: 

Тэги

Дмитрий ИсхаковНовости googleПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостиСергей Жорин