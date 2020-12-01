Вдова Алексея Баталова участвует каждую неделю в ток-шоу, но не пускает домой следователей

Гитана Леонтенко заняла довольно странную позицию в деле о краже у нее миллионов актрисой Натальей Дрожжиной и юристом Михаилом Цивиным.

Адвокат семьи Алексея Баталова Павел Астахов заявил, что вдова актера Гитана Леонтенко заняла достаточно странную позицию в деле о краже у нее миллионов со стороны актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цывина. Она не пускает домой следователей, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране. При этом телевизионщики, которые платят за ток-шоу с ее участием деньги, приходят к ней регулярно.

«В ток-шоу Гитана Аркадьевна участвует. Думаю, это видит и следствие тоже. Но Баталовы сами решают, кого им пускать в дом, а кого нет. Я не могу регулировать этот процесс. Это их право. Ждем, когда они выздоровеют».

Павел Астахов

Как отметил Астахов, Леонтенко с дочкой должны действительно соблюдать карантин. Они находятся на самоизоляции, и следователь просто не имеет право подвергать их жизнь опасности, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет колонии. Они, по данным следствия, не только присвоили себе крупную сумму денег семьи Баталовых, но и переписали на себя часть недвижимости покойного актера.

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