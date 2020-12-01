«Шоколадка»: жена Реввы в нюдовом купальнике на одно плечо сразила дубайским загаром

Анжелика вместе со своей семьей отдыхает в Арабских Эмиратах.

Александр Ревва вместе со своей женой Анжеликой и двумя дочерями счастливо проводит отпуск в Дубае. Семья пробует все прелести курортной жизни, катаясь на яхте, загорая, встречаясь с друзьями в ресторанах и кафе, а также проводя романтические вечера за неспешными прогулками вдоль Персидского залива.

К слову, компанию им составила также певица Светлана Лобода, которая повеселилась вместе с возлюбленной комика в одном из заведений.

Естественно, обладательница роскошной фигуры Анжелика радует своих подписчиков и кадрами в купальниках. На последнем фото из личного блога она предстает в нюдовой модели, выбрав актуальный асимметричный вариант. О том, что такие пляжные наряды в тренде, Teleprogramma.pro рассказала стилист Лариса Тимиряева.

«Шоколадка», — восхитилась Анжеликой Реввой актриса Наталья Бардо. «Королева», — не смогла пройти мимо поста девушки певица Глюкоза. «Звезда», — прокомментировала снимок дизайнер Яна Расковалова.

Отметим, что купальники на одно плечо отлично корректируют фигуру, визуально делая плечи более узкими. Ранее наряд похожего кроя выбрала для своего отдыха ведущая Тина Канделаки.

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