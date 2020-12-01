«Такой успех, как у Зеленского, им не грозит»: Хазанов высказался о юмористах из «Камеди Клаб»

Как отметил артист, которому исполнилось 75 лет, он не особо следит за разговорным жанром на телевидении.

Артист Геннадий Хазанов, которому 1 декабря исполнилось 75 лет, заявил, что не особо следит за событиями, происходящими в юмористическом разговорном жанре на телевидении. По его словам, он, к примеру, плохо знаком с творчеством шоуменом Гарика Харламова и Павла Воли из «Камеди Клаб».

«Знаю лишь, что там есть талантливые люди. Но такой успех, как у Зеленского, им не грозит».

Геннадий Хазанов

Также Хазанов оценил творчество своей дочери Алисы, которая является кинорежиссером, артисткой и продюсером одновременно. По его словам, когда он оценивает ее работу, то старается выйти из статуса отца. Родственных связей в мире творчества он не понимает и не приемлет. Дочь на сцене он всегда оценивает как строгий зритель. Никакого умиления при виде ее игры в спектаклях у него нет. Он чувствует только гордость, радость и уважение к наследнице, сообщает «АиФ».

Геннадий Хазанов — известный российский и советский артист. Он художественный руководитель Московского театра эстрады, народный артист России.

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