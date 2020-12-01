Настоящая львица: Ирина Пегова решилась на бьюти-эксперимент, представ с афрокудрями

Актриса Ирина Пегова в настоящий момент задействована в проекте Первого канала «Ледниковый период». Звезда признается, что репетиции и съемки занимают очень много времени и на себя практически нет ни одной свободной минуты. Однако, как истинная женщина, она все-таки смогла уделить своей красоте внимание и поэкспериментировать с имиджем.

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Артистка после посещения мастера по прическам предстала перед публикой в трендовых афрокудрях.

«Всегда разная. Как и ваш талант актрисы — преображаться», «Бомбический образ», «Ну львица же настоящая!», «Смело… Я еще и не поняла, как вам этот образ. Но он не отменяет вашего таланта, вашей красоты и необыкновенного магнетизма… Ух! Какая вы!», «Хороша! Глаза и новая прическа! Супер», — прокомментировали стиль Пеговой ее поклонники в Сети.

О том, что афрокудри сейчас в моде Teleprogramma.pro рассказывал имидж-дизайнер Михаил Кравченко. К слову, тренд на них ранее поддержала и взрослая дочь Веры Брежневой Соня Киперман, появившись с этнической укладкой в новом клипе мамы «Сестра».

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