«Ревнуй, держи себя в тонусе»: дочь Легкоступовой обнародовала переписку матери с Фирсовым

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анетта в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале обнародовала переписку своей матери с яхтсменом Юрием Фирсовым. Данные попали к ней благодаря телефону родительницы, который оказался в ее распоряжении после нелепой смерти певицы.

В своих сообщениях Фирсов постоянно провоцировал Легкоступову. Он вызывал в ней ревность. Намекал, что работает с молодыми девушками и может в любой момент уйти от нее.

«Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — говорил, в частности, он.

Также Фирсов постоянно предлагал своей жене выпить. При этом Анетта отметила, что мать никогда не имела проблем с алкоголем. Когда же вышла замуж за Фирсова, неожиданно ушла в запой на несколько дней, что в итоге и привело к ее смерти. Девушка отметила, что будет до конца копаться в этой истории и добьется наказания для Фирсова.

Напомним, что исполнительница хита «Ягода-малина» по официальной версии упала в ванной. Она получила травму головы и через нескольку дней умерла в больнице.

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