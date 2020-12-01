«Табаков не обрадовался бы»: Зудина оценила свое редкое появление на сцене МХТ

Как отметила актриса, сегодня она задействована в небольшом количестве постановок.

Актриса Марина Зудина в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», которое выходит на канале НТВ, намекнула, что стала редко получать роли в спектаклях в Московском художественном театре. Худруком этого культурного учреждения при жизни, как известно, был ее муж — режиссер Олег Табаков.

«Пришел бы он сейчас в театр и узнал, что там нет Павла и я выхожу пять раз в год. Да, он, наверное, не обрадовался бы». Марина Зудина

Отметим, что после смерти мэтра в 2018 году новым художественным руководителем стал Сергей Женовач. Зудина лишилась части ролей в театре. Реже стали показывать постановки режиссера Константина Богомолова, а именно в них и была по большей части задействована актриса. Сын Табакова Павел и вовсе покинул стены театра. Поговаривали, что одной из причин как раз стало несогласие с новой репертуарной политикой в театре.

Напомним, что Олег Табаков умер в марте 2018 года. После смерти звезды его вдова до сих пор одинока.

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