«Ух, какая мокрая»: обнаженная Ковальчук в изогнутой позе поздравила народ с Днем секса

Юлия Ковальчук обратилась к своим подписчикам из необычного места… Звезда, изящно изогнувшись назад, запечатлелась в собственном душе под струями воды. Снимок с этим знойным моментом она выставила в личный блог и поздравила под ним публику с Международным днем секса.

«Секс — это продолжения жизни. Секс — это неотъемлемая часть любви. Секс — это и наше здоровье. Наша свобода, удовольствие и близость…» — заметила певица.

Поклонники пришли в восторг от столь откровенного сюжета. И за пару часов аккаунт жены Алексея Чумакова просто взорвался от комментариев.

«Ух, какая мокрая Юленька сегодня. Фигура — бомба, как и идея снимка», «Игривая кошечка», «Скромница снаружи, дьяволенок внутри», «А муж не против таких снимков в Сети?», «Юля, божественная, фигура просто точеная», «Я даже не знала, что такой день есть. Теперь знаю, как мужа поздравить», «Охохо, Юля!!!! Какая ж вы стройненькая!!! Умничка! Так держать!!!» — прокомментировали пост фолловеры.

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