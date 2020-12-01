«Ночной жор»: беременная Галина Боб в клетчатом комбинезоне показала подросший животик

Звезда теленовеллы «Деффчонки» Галина Боб и ее муж режиссер Сергей Корягин ждут третьего малыша.

У них уже есть двое сыновей — пятилетний Лева и трехгодовалый Андрей, — кто появится на свет в этот раз, пока не известно даже самим будущим родителям. Творческая семья решила сделать себе сюрприз и попросила врачей не говорить им пол ребенка.

Звезда призналась: она не сразу поняла, что находится в положении, грешив на любимые пельмени. Но узнав о предстоящем пополнении семейства, очень обрадовалась. Сейчас Галина, как и многие беременные женщины, испытывает постоянное чувство голода, которое даже не пытается сдерживать.

В личном блоге артистка обнародовала снимок в клетчатом комбинезоне, который не смог скрыть ее заметно выросшего животика.

«Ночь. Держим курс на холодильник. Будем брать на абордаж», — подписала она фото.

Кадр блондинка сопроводила хештегами: «конфетка добра», «ночной жор» и «беременность».

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