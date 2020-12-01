Типичный ребенок СССР: Корчевников показал, как выглядел в ясельном возрасте

Такие кадры с телефоном есть практически у всех, кто помнит советское прошлое.

Мальчики с телефоном, девочки с куклой — снимки с таким незамысловатым сюжетом на фоне детсадовских стен, ковра или любимого югославского дивана есть практически у всех людей в семейных альбомах. С одним лишь условием: если они успели застать эпоху СССР.

Фотографы того времени не особенно мудрили с постановкой фотосессий, ну а граждане той эпохи не очень-то требовали полета фантазии от мастеров с объективами. Все считалось нормой. Есть такой фотокадр и у знаменитого ведущего Бориса Корчевникова, им он поделился в личном блоге.

«Я всегда на связи. Всю жизнь», — подписал он снимок.

Когда Борис немного подрастет, он начнет грезить об актерской и журналистской профессии. Обе мечты у него осуществятся. Его мама Ирина Леонидовна Корчевникова служила в Московском художественном театре помощником Олега Ефремова. Он с детства узнал, что такое актерская профессия, еще ребенком сыграв около 10 ролей.

Смотрите также