Утеплилась по-зимнему: Кабаева облачилась в шубку из натурального меха

В одном из интервью Алина призналась, что для нее на первом месте — личный стиль, а не то, что диктует мода.

Не секрет, что в этом сезоне в моде экомех, искусственные шубки, которые также называют шубками Тэдди. Об этом уже высказывались и имиджмейкеры-стилисты. В их числе фэшн-консультант Лариса Тимиряева, а также эксперты программы «Модный приговор» на Первом канале. Однако многие звезды все еще отдают предпочтение натуральным мехам. К слову, на одном из снимков в элегантной шубке предстала и 37-летняя Алина Кабаева. Этот архивный кадр был опубликован в фан-аккаунте гимнастки. Кроме того, фото перекочевало и в иллюстративные галереи.

Судя по всему, подопечная Ирины Винер решила модно утеплиться. А вот от головного убора и перчаток спортсменка отказалась. Девушка прятала руки, кутаясь в мех. Как говорила сама Алина, она привыкла выглядеть красиво. И для этого ей совершенно не нужно наряжаться в тяжелый люкс, как поступают селебрити. В одном из интервью Кабаева вспомнила, что в юности, когда у нее не было лишних средств на обновки, ей удавалось откладывать деньги. Накопив достаточную сумму, она могла побаловать себя на шопинге.

Алина всегда старалась одеваться в соответствии с собственным имиджем, игнорируя моду. Она, как говорит спортсменка, недолговечна, одни тенденции сменяют другие, а вот собственное чувство стиля — на века.

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