«В этом и есть некий шарм»: Бондарчук показала, как модно сочетать люксовые вещи с простыми

Стилист Руслан Громов объяснил, что выглядеть странно — это один из современных трендов.

51-летняя Светлана Бондарчук выглядит достаточно молодо для своего возраста. Кроме того, ее фигуре могут позавидовать не только ровесницы, но и юные модели. И светская львица, благодаря отменным внешним данным, может позволить себе, пожалуй, любые эксперименты со стилем.

Так, Бондарчук выгуляла яркий образ, состоящий из голубого свитера и джинсов, поверх которых накинула пальто Тедди. Цвета добавили аксессуары — фиолетовый шарф и розовая сумка. Мы попросили оценить аутфит Светланы эксперта портала Тeleprogramma.pro Руслана Громова.

Модный эксперт отнес лук Светланы к андеграундному. «Он сильнее подходит для больших мегаполисов — мы часто можем наблюдать зарубежных звезд в подобных аутфитах. Наши же селебрити редко позволяют себе выглядеть просто и непосредственно и больше делают ставки на дорогие и супермодные вещи, дабы подчеркнуть свой статус. Но иногда нужно позволять себе выглядеть немного странно и как бы не от мира сего — в этом и есть некий шарм», — считает Громов.

«Бондарчук сочетала в одном образе люксовые бренды и масс-маркет. Например, я вижу в этом аутфите а-ля «бомж стайл» вязаную сумку Chanel коллекции 2020 года и весьма актуальные ботинки Prada», — продолжает эксперт.

По мнению Громова, у тех, кто не посвящен в мир люксовых брендов, даже мысли не возникнет, что образ Бондарчук включает дорогие вещи.

«На первый взгляд Светлана похожа на городскую сумасшедшую, которая одевается исключительно на распродажах в секонд-хенде, — отметил фэшн-критик. — Мне подобные образы импонируют, я и сам периодически могу так одеться и пойти не работу».

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими отечественными звездами шоу-бизнеса.