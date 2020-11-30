«Семейный уикенд»: сын Инны Маликовой провел выходные с двумя любимыми женщинами

Дмитрий Маликов поделился трогательным снимком, на котором запечатлен с женой и мамой.

Сын певицы Инны Маликовой Дмитрий восхитил подписчиков, опубликовав в Instagram совместное фото со своими двумя любимыми женщинами — мамой и женой Анастасией.

Инна скромно сидит рядом с наследником, положив руку ему на плечо, а супруга молодого человека явно решила продемонстрировать, кто тут главнее. И это не звездная свекровь.

Блондинка одной рукой обвила молодого мужа за шею, а другой обхватила Дмитрия под грудь. Парня такая расстановка сил, вероятно, вполне устраивает. Он предстал на фото с довольным видом. Судя по подписи, в таком составе семья провела минувшие выходные.

«Семейный уикенд», — подписал Дмитрий фото в Instagram.

Похоже, что они часто собираются вместе. Неделю назад совместный снимок с сыном в своем микроблоге размещала Инна Маликова.

43-летняя певица обожает позировать вместе с 21-летним наследников и делиться с общественностью кадрами. Поскольку под такими постами Инне всегда оставляют восторженные комментарии о том, что она выглядит подругой или сестрой, но никак не мамой взрослого сына и бабушкой годовалой внучки.

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