«Девичья фигура»: 58-летняя мама звезды «Дома-2» Алены Водонаевой поразила юным видом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева реабилитировалась перед своей родительницей, с опозданием поздравив ее с Днем матери, который отмечался накануне.

Алена Водонаева дала понять, что гордится Ларисой Валентиновной. И, разумеется, безумно счастлива, что унаследовала от мамы красоту и стройность.

«Спасибо нашим мамам за все. Благодарю тебя, ма, и очень люблю», — призналась Алена Водонаева в Instagram.

Звезда сопроводила публикацию фотографией мамы. На ней Лариса Валентиновна запечатлена в полный рост. Женщина оделась очень красиво, вероятно, по какому-то торжественному случаю, о котором Алена Водонаева не стала упоминать.

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На Ларисе Валентиновне юбка-карандаш, укороченный двубортный жакет с рукавами-буфами и мюли на шпильке.

Подписчики Алены Водонаевой пришли в восторг от образа зрелой и очень ухоженной женщине. Они делают комплименты Ларисе Валентиновне и признаются, что мечтали бы выглядеть так, когда достигнут ее возраста.

«Фигура и осанка девичья», «Как же приятно смотреть на ухоженную и красивую женщину», «Красавица у вас мама, отличная генетика у вашей семьи», — высказались фанаты.

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