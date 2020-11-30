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«Решила попробовать»: Алина Загитова предстала в неожиданном образе

Ведущая шоу «Ледниковый период» показала себя без макияжа.

«Решила попробовать»: Алина Загитова предстала в неожиданном образе
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, восемнадцатилетняя Алина Загитова превращается в звезду телевидения. Благодаря незаурядным внешним данным, девушка отлично смотрится в кадре, вызывая восхищение аудитории своей красотой.

Поклонники привыкли видеть Алину Загитову при полном параде – макияж, прическа, шикарные платья. А между тем, девушка совершенно не стесняется показывать себя и без капли мейкапа на лице.

Фигуристка сообщила поклонникам, что она теперь тоже есть в Tik-Tok. Казалось бы, Алина должна записывать танцевальные ролики, но нет. Красавица решила пойти другим путем. Фигуристка показала свое преображение наоборот.

«Решила попробовать», — объяснила своей аудитории девушка.

В начале ролика Алина Загитова предстает при полном параде – с ярким макияжем, а через мгновение в ее руке появляется влажная салфетка для очищения лица. Легкое движение и вот в кадре – красотка, гордящаяся своими природными данными.

Алина Загитова
Алина Загитова показала, как выглядит без мейкапа. Фото: instagram.com/azagitova/

Стоит отметить, что Алина Загитова и без макияжа невероятно хороша. Поклонники звезды недоумевают, зачем ей делают такой яркий грим, если она может обходиться легким намеком на него.

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