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На канале «Dомашний» завершены съемки мелодрамы «Реабилитация»

Телезрителей ждет удивительная история любви.

На канале «Dомашний» завершены съемки мелодрамы «Реабилитация»
Кадр из сериала «Реабилитация». Фото: пресс-служба телеканала Dомашний

Телеканал «Dомашний» готовится представить очередную премьеру. В скором времени стартует показ мелодрамы «Реабилитация», состоящей из четырех серий.

На прием к реабилитологу Екатерине приходят самые разные люди, нуждающиеся в профессиональной помощи. Она делает невозможное, возвращая клиентов к полноценной жизни.

Сама же Катя еще в школе пережила жуткую травму, которая и через много лет дает о себе знать. На выпускном вечере в компанию подруг врезался скутер, которым управлял пьяный парень. Девушка выжила, но воспоминания о том происшествии продолжают мучить ее.

Однажды к ней на прием приходит богатый клиент, в котором она тут же узнала своего обидчика. Парень же считает Катю новым человеком в своей жизни и пытается за ней ухаживать. Есть ли у него шанс добиться расположения девушки?

Главные роли в сериале сыграли Анна Кузина и Павел Вишняков, в картине так же заняты Евгения Треско, Всеволод Болдин и другие.

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