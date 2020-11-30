«Настроение баклажан»: Екатерина Стриженова предстала в темно-фиолетовом монохроме

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками своего Instagram эмоциями в последний день осени. Звезда опубликовала фото, на котором запечатлена позирующей на фоне виноградных листьев. Образ Екатерины Стриженовой вполне под стать осенним краскам. Телеведущая одета в пальто темно-фиолетового цвета, а ее голову покрывает платок такого же сложного, доминирующего цвета.

«Настроение баклажан», — подписала снимок Екатерина Стриженова.

Поклонники звезды нашли эту цветовую палитру не очень удачной. В комментариях к публикации они пишут, что Екатерина Стриженова выбрала тональность, которая отсылает к трагичности, а им хотелось бы позитива.

С такой трактовкой считающегося достаточно сложным цвета не согласна имидж-стилист Елена Бестави.

«Екатерина Стриженова выбрала эти оттенки не случайно, не могу согласиться с тем, что они мрачные, — сказала в беседе с Teleprogramma.pro Елена Бестави. — Цвет баклажан перекликается с осенними красками, а на дворе пока еще осень, последний ее день. К тому же, у каждого из нас может быть настроение, когда не хочется яркости, когда надо спрятаться. На мой взгляд, образ очень интересный и идет Екатерине Стриженовой».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — имидж-стилист. Десять лет руководит собственной «Школой имиджа и стиля BestaviStyle», где учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Основы создания имиджа, основы колористики, законы визуальной иллюзии, основные стили — вот далеко не полный список тем, изучаемых на занятиях.

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