«Четыре месяца Стефанчику»: экс-звезда «Дома-2» Черно показала подросшего сына

Первенец девушки растет не по дням, а по часам.

Одна из самых ярких пар телепроекта «Дом-2» — Саша Черно и Иосиф Оганесян — стала семьей в декабре 2018 года. И вскоре она стали всерьез думать о пополнении. Долгожданный первенец появился у звезд реалити в конце июля. В сентябре малыша, которого назвали Стефаном, покрестили.

Счастливые родители отмечают 30 ноября четыре месяца со дня появления первенца на свет.

«У нас сегодня мини-праздник. 4 месяца нашему Стефанчику», — поведала в Stories мама.

Малыш заметно подрос, умеет вовсю улыбаться и гулить. Не так давно, кстати, Черно показывала, как он умеет «разговаривать».

Напомним, что нынешней осенью Черно и Оганесян покинули телепроект. Потом решили вернуться, но передумали. На днях экс-звезды «Дома-2» отпраздновали новоселье — они переехали в просторный коттедж, и с ними теперь будут жить родители Иосифа.

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