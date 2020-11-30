«Больная что ли?»: экс-участник «Дома-2» Блюменкранц взбесился из-за вопроса о разводе с беременной женой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Анна Левченко, которая ждет ребенка, сообщила о расставании с мужем — Валерием Блюменкранцем. Похоже, что вторая попытка мужчины создать семью тоже терпит крах.

Анна Левченко обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой не спрашивать ее о Валере и не писать ничего про него.

«Поймите по-человечески, я хочу спокойно выносить своего малыша», — написала беременная Аня.

Teleprogramma.pro прекрасно понимает будущую маму. Вряд ли можно назвать продуктивным и хотя бы мало-мальски приятным общение с таким человеком, как Валера Блюменкранц. Корреспонденту портала всего полторы минуты разговора хватило, чтобы выяснить, почему Аня Левченко не желает ничего слышать о нем.

В беседе с журналистом, попросившим Блюменкранца прокомментировать разрыв с беременной женой, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» разразился отборной бранью.

«Какого хрена вы мне звоните? Вы больная что ли? Зачем вы спрашиваете про личную жизнь? Идите в жопу!» — наорал на корреспондента взбесившийся Блюменкранц.

Судя по всему, Валера Блюменкранц, которого пару месяцев назад выставили с проекта «Дом-2», мнит себя звездой и экспертом и рассчитывает на то, что может быть интересен общественности не только своими скандалами с беременной Аней Левченко. А ведь именно этим он запомнился во время участия в телестройке.

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