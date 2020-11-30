«Это очень сложно»: Навка похвасталась первым батманом шестилетней дочки-балерины

Надя Пескова не только освоила фигурное катание, но и усердно занимается у станка.

45-летняя фигуристка Татьяна Навка воспитывает шестилетнюю дочку Надю от Дмитрия Пескова. Девочка растет умницей и красавицей, с трех лет покорила лед и имеет в своем активе несколько побед на профильных соревнованиях. С недавнего времени звездная мама отдала дочь на балет и радуется каждому успеху своей наследницы.

Так, на этот раз Надя Пескова научилась делать гранд батман — довольно сложный, но базовый элемент балета. Как девочка его выполнила, Навка показала у себя в Stories.

«Это очень сложно. Но Надюша большая молодец», — похвалила маленькую танцовщицу педагог.

А не так давно шестилетняя балерина освоила шпагат. Не без слез, увы. И мама даже призналась, что если бы не прошла через это сама, ни за что бы не отдала Надю на такие «мучения».

Напомним, у Татьяны Навки, помимо Нади, есть старшая дочь от первого брака с Александром Жулиным. 20-летняя Александра всерьез занимается вокалом и радует маму иногда своим пением.

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