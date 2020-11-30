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Яркая: Навка в малиновом жакете позировала для селфи с Биковичем

Фигуристка и актер вместе участвуют в съемках полуфинального выпуска «Ледникового периода».

Яркая: Навка в малиновом жакете позировала для селфи с Биковичем
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

В новом сезоне популярного телевизионного шоу «Ледниковый период» фигуристка Татьяна Навка предстала в новом качестве. Теперь олимпийская чемпионка вершит судьбы: она одна из членов жюри. Помимо нее, ставят оценки и выносят решение еще несколько звезд. Бессменным председателем является Татьяна Тарасова.

На съемках полуфинала судить был приглашен новенький. И Татьяна Навка сделала селфи с ним. Это звезда фильма «Холоп» Милош Бикович.

Татьяна Навка и Милош Бикович
Татьяна Навка и Милош Бикович. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Для съемок Навка выбрала малиновый жакет, надетый поверх темно-синего бадлона. Звезда в этот раз сделала мягкие кудри, распустив локоны по обоим плечам.

В последние выходные осени, к слову, Татьяна Навка вместе с другими звездами фигурного катания участвовала в торжественном открытии главного катка страны. На Красной площади артистка не только была ведущей, но и нарезала лед вместе с мужем и шестилетней дочкой Надей.

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